Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu başlarken, ilk haftayı Trabzonspor lider geçti.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu başlarken, ilk haftayı Trabzonspor lider geçti.
Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, ilk haftada zirveye yerleşti.
Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-0
Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep: 3-2
Altay-Yukatel Kayserispor: 3-0
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1
Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 0-1
Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: 1-1
Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-5
Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-1
GZT Giresunspor-Galatasaray: 0-2
Puan durumu
Ligin ilk haftasındaki puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2.ALTAY
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|3.BEŞİKTAŞ
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|4.GALATASARAY
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|3
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|7.FENERBAHÇE
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|9.ATAKAŞ HATAYSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|11.GÖZTEPE
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|12.KASIMPAŞA
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|13.GAZİANTEP
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|14.ADANA DEMİRSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|17.GZT GİRESUNSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|18.ÇAYKUR RİZESPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|19.YUKATEL KAYSERİSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
2. hafta programı
Ligde 2. haftanın programı şöyle:
20 Ağustos Cuma
20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor
19.15 Çaykur Rizespor-Vavacars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
21.45 Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay (Bahçeşehir Okulları)
22 Ağustos Pazar
19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor
21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)
23 Ağustos Pazartesi
19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan