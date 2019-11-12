Süper Lig'de gelirler yüzde 30 arttı

12.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:08

Türkiye'de futbol ekonomisine yönelik önemli kaynaklar arasında yer alan EkoLig'in 2017/2018 sezonunu konu alan 4. saysı kamuoyu ile paylaşıldı. Rapora göre, Süper Lig takımlarının geçtiğimiz sezon,

toplam geliri, yüzde 30'ün üzerinde artarak 4,2 milyar lira oldu.