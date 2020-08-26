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Süper Lig'de fikstür belli oldu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstürü belli oldu.

Süper Lig'de fikstür belli oldu
26.08.2020 22:53 | Son Güncelleme: 26.08.2020 22:53

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstürü belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idari merkezinde yapılan fikstür çekimine göre ilk yarının programı şöyle:

1. Hafta

Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa

Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor

Göztepe-Yukatel Denizlispor

Trabzonspor-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği

Hatayspor-Medipol Başakşehir

Galatasaray-Gaziantep FK

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor

2. hafta

Yeni Malatyaspor-Göztepe

Gaziantep FK-Fatih Karagümrük

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

Medipol Başakşehir-Galatasaray

Yukatel Denizlispor-Trabzonspor

Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor

Fenerbahçe-Hatayspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor

Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor

3. hafta

Çaykur Rizespor-Alanyaspor

Hatayspor-Kasımpaşa

Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor

Galatasaray-Fenerbahçe

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir

Göztepe-Gaziantep FK

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor

Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

4. hafta

Medipol Başakşehir-Göztepe

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük

Beşiktaş-Gençlerbirliği

Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor

Gaziantep FK-Trabzonspor

Kasımpaşa-Galatasaray

MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor

Alanyaspor-Hatayspor

Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

5. hafta

Galatasaray-Alanyaspor

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa

Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor

Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor

Göztepe-Fenerbahçe

Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü

Trabzonspor-Medipol Başakşehir

Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK

Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor

6. hafta

Kasımpaşa-Göztepe

Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor

Alanyaspor-Fatih Karagümrük

Yukatel Denizlispor-Beşiktaş

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği

Fenerbahçe-Trabzonspor

Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor

MKE Ankaragücü-Hatayspor

Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor

7. hafta

Göztepe-Alanyaspor

Trabzonspor-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor

Hatayspor-Demir Grup Sivasspor

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe

Galatasaray-MKE Ankaragücü

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir

Gençlerbirliği-Gaziantep FK

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

- 8. hafta

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe

MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük

Alanyaspor-Trabzonspor

Gaziantep FK-Beşiktaş

Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray

Hes Kablo Kayserispor-Hatayspor

Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor

Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor

- 9. hafta

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa

Fraport TAV Antalyaspor-Alanyaspor

Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor

Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Göztepe-MKE Ankaragücü

Beşiktaş-Medipol Başakşehir

Hatayspor-Çaykur Rizespor

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

10. hafta

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor

Demir Grup Sivasspor-Göztepe

Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük

Fenerbahçe-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Galatasaray

Kasımpaşa-Gençlerbirliği

Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor

MKE Ankaragücü-Trabzonspor

Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor

11. hafta

Gençlerbirliği-Alanyaspor

Beşiktaş-Kasımpaşa

Göztepe-Hes Kablo Kayserispor

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe

Galatasaray-Hatayspor

Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü

Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

12. hafta

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor-Göztepe

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK

Hatayspor-Fatih Karagümrük

Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor

Alanyaspor-Beşiktaş

MKE Ankaragücü-ittifak Holding Konyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği

Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor

13. hafta

Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor

Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

Yukatel Denizlispor-Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor

Fatih Karagümrük-Galatasaray

Göztepe-Hatayspor

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü

Gaziantep FK-Fenerbahçe

Trabzonspor-Çaykur Rizespor

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

14. hafta

Alanyaspor-Yeni Malatyaspor

Galatasaray-Göztepe

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

Kasımpaşa-Gaziantep FK

MKE Ankaragücü-Beşiktaş

Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği

Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor

Hatayspor-Trabzonspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor

Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor

15. hafta

Gaziantep FK-Alanyaspor

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

Fraport TAV Antalyaspor-Hatayspor

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor

Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor

Trabzonspor-Galatasaray

Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü

İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor

Göztepe-Fatih Karagümrük

Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16. hafta

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK

Alanyaspor-Medipol Başakşehir

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği

Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor

Fatih Karagümrük-Trabzonspor

Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor

Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor

17. hafta

Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor

Fenerbahçe-Alanyaspor

Gençlerbirliği-Hatayspor

Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü

İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük

Trabzonspor-Göztepe

Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

18. hafta

Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir

Galatasaray-Gençlerbirliği

Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe

Hatayspor-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor

Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor

Alanyaspor-Kasımpaşa

19. hafta

Yukatel Denizlispor-Hatayspor

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor

Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü

Beşiktaş-Galatasaray

Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

İttifak Holding Konyaspor-Göztepe

Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20. hafta

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

Hatayspor-Yeni Malatyaspor

Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir

Göztepe-Gençlerbirliği

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe

Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Galatasaray-Yukatel Denizlispor

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Alanyaspor

21. hafta

İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor

Gaziantep FK-Hatayspor

Alanyaspor-MKE Ankaragücü

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor

Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük

Beşiktaş-Göztepe

Kaynak: AA

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