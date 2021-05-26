Süper Lig'de Erkan Eybil yarışı
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Süper Lig'de Erkan Eybil yarışı

Süper Lig'de Erkan Eybil yarışı
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Hes Kablo Kayserispor; Ümit Milli Takım'ın yıldız ismi Erkan Eybil'i kadrosuna katmak için yarışıyor.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Hes Kablo Kayserispor; Ümit Milli Takım'ın yıldız ismi Erkan Eybil'i kadrosuna katmak için yarışıyor.Süper Lig'de yeni sezon öncesi kulüpler transfer çalışmalarına devam ediyor. Ligdeki Anadolu ekiplerinin transfer listelerinin ilk sırasında ise Ümit Milli Takım'da forma giyen Erkan Eybil yer alıyor. Kadrolarını güçlendirmek isteyen ekiplerden Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Hes Kablo Kayserispor, 19 yaşındaki oyuncu için birbirleriyle yarış halinde.SİVASSPOR BİR ADIM ÖNDE10 numara mevkisinde görev yapan oyuncu ile 4 kulübün de temas halinde olduğu öğrenilirken, görüşmeler sırasında Sivasspor'un transferde bir adım öne geçtiği belirtildi.HOLLANDA'DA ÜST LİGE ÇIKTI

Geçen sezon Go Ahead Eagles ile Hollanda 2'nci liginden 1'inci lige yükselme başarısı gösteren genç oyuncu, 28 maçta 2 gol atıp, 1 de asist yaptı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan

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