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Süper Lig'de en sıcak pazar! İşte günün maçları...

Yeniden yetmişe tüm futbolseverler bugün Süper Lig maçlarına kilitlendi.

Süper Lig'de en sıcak pazar! İşte günün maçları...
19.07.2020 08:13 | Son Güncelleme: 19.07.2020 08:36

Yeniden yetmişe tüm futbolseverler bugün Süper Lig maçlarına kilitlendi. Tamamı saat 21.00'de başlayacak karşılaşmalardan çıkacak sonuçlara göre, 2019-20 Cemil Usta Sezonu'nun şampiyonu, küme düşenleri ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil takımların belirlenme şansı son derece yüksek. Günün en çok merak edilen mücadelesinde, 66 puanlı lider Medipol Başakşehir, son 10 maçta 20 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken 32 puanlı HES Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Medipol Başakşehir'in şampiyon olma ihtimalleri

Turuncu lacivertliler kazanırsa, 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Trabzonspor'un sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın sonucuna bakılmaksızın, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. · Başakşehir ile Trabzon haftayı beraberlik ya da yenilgiyle kapatır ve 4 puanlık fark korunursa, turuncu lacivertliler yine mutlu sona ulaşacak.

Başakşehir'in yenilgisi durumunda Trabzonspor'un alacağı beraberlik ya da galibiyet şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyacak. · İkili averajları eşit olan iki takım sezonu aynı puanda bitirirse, genel averaja bakılacak. Genel averaj şu an itibariyle bordo mavili takım lehine (34'e 31)...

Kayseri, Konya, Rize, Denizli ve A.Gücü için de büyük gün

Başakşehir ve Trabzon'un rakipleri de bugün sahada 'olmak ya da olmamak' mücadelesi verecek. Kayserispor ve Konyaspor sahadan puansız ayrılmaları durumunda kümede kalma şanslarını zora sokacak. Düşme hattındaki diğer önemli karşılaşmalarda; Çaykur Rizespor (32), BtcTurk Yeni Malatyaspor'u (33) ağırlayacak, Yukatel Denizlispor da (35) Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen Aytemiz Alanyaspor'a (51) konuk olacak. 29 puanla son sıradaki MKE Ankaragücü de sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Süper Lig'de sezonun son derbi maçı da bu akşam oynanacak. 56 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, 50 puanla 7. durumdaki Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kartal kazanırsa hem ilk 4'e girmeyi garantileyerek UEFA Avrupa Ligi biletini koyacak hem de 3.'lük iddiasını sürdürecek. · HAFTAYA 57 puanla 3. sırada giren Demir Grup Sivasspor, konuk edeceği Gençlerbirliği karşısında yenilir veya berabere kalırsa, klasmandaki yerini Beşiktaş'a kaptıracak.

EMRE'NİN SON DERBİSİ

İki haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe ise Avrupa kupalarına katılma şansını son haftaya taşıyabilmek için kazanmak zorunda. Karşılaşma aynı zamanda sezon sonu sahalara veda edecek olan Emre Belözoğlu'nun da futbolculuk kariyerindeki son derbisi olacak. · iLK yarıda Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı sarı lacivertli takım 3-1'lik kazanmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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