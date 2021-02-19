Süper Lig'de düşme hattındaki Denizlispor ile Gençlerbirliği yarın karşılaşacak
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Süper Lig'de düşme hattındaki Denizlispor ile Gençlerbirliği yarın karşılaşacak

19.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:37
Süper Lig'de düşme hattındaki Denizlispor ile Gençlerbirliği yarın karşılaşacak

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 26. hafta mücadelesinde yarın 19. durumdaki Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 26. hafta mücadelesinde yarın 19. durumdaki Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Denizli Atatürk Stadı'nda hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği müsabakası, saat 16.00'da başlayacak.

Ligde Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Yukatel Denizlispor, 26. haftaya 18 puanla son sırada girdi. İç sahada son 2 maçında yenilmeyen ve 4 puan toplayan yeşil-siyahlı ekipte cezalı Tiago Lopes yarın forma giyemeyecek.

Son 7 maçtır galip gelemeyen ve bu müsabakalarda sadece 1 puan alabilen Gençlerbirliği ise ligde 20 puanla 19. durumda yer alıyor. Son 5 deplasman maçında sahadan galibiyetle ayrılamayan Başkent temsilcisi, ligde son 3 maçta fileleri havalandıramadı.

Ligin ilk devresinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 41 müsabakada 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 71 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 60 gol gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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