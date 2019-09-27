Süper Lig'de derbi haftası: Dört büyüklerin maçları ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig'de derbi haftası: Dört büyüklerin maçları ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye Süper Lig'in 6. haftasında gözler Galatasaray - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Beşiktaş maçlarında olacak.

27.09.2019 21:15
Süper Lig'de derbi haftası: Dört büyüklerin maçları ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye Süper Lig'in 6. haftasında gözler Galatasaray - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Beşiktaş maçlarında olacak.


Derbi mücadelesine "ezeli rakipler" Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak. beIN Sports'dan naklen yayınlanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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