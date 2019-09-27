Süper Lig'de derbi haftası: Dört büyüklerin maçları ne zaman, hangi kanalda?
Türkiye Süper Lig'in 6. haftasında gözler Galatasaray - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Beşiktaş maçlarında olacak.
Türkiye Süper Lig'in 6. haftasında gözler Galatasaray - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Beşiktaş maçlarında olacak.
Derbi mücadelesine "ezeli rakipler" Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak. beIN Sports'dan naklen yayınlanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Euronews.com'da Görüntüle