Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
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Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekiminin ardından derbi maç haftaları belirlendi.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekiminin ardından derbi maç haftaları belirlendi.

Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Ayrıca, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.
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