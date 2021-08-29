Süper Lig'de deplasmanda Altay'ı mağlup eden Fenerbahçe, üçüncü maçını da kayıpsız geçti

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde gol yemediği üst üste 3. maçını da galibiyetle tamamladı.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde gol yemediği üst üste 3. maçını da galibiyetle tamamladı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakada, 51. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 55. dakikada Enner Valencia ile farkı 2'ye çıkardı. Müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, geçen hafta da İstanbul'da Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, ligde ilk 3 haftayı kayıpsız geçerek 9 puana ulaştı.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'dan sonra sezona 3'te 3 yaparak başladı.

Fenerbahçe, en son 1983-1984 sezonunda ligin ilk üç maçını gol yemeden kazanmıştı. Altay Bayındır, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe kalesini koruyan Rüştü Reçber'den sonra ilk 3 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.

Enner Valencia gollerini sürdürdü

Altay karşısında takımının ikinci golünü kaydeden Enner Valencia, geçen hafta da Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında 1 gol atmıştı. Deneyimli futbolcu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye 3 gol kaydetmişti.

Ferdi Kadıoğlu ilk golünü attı

Altay karşısında Fenerbahçe'yi öne geçiren gole imza atan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ilk golüne ulaştı.

Ferdi Kadıoğlu, takımının ikinci golünde de pası veren isim oldu.

Sarı-lacivertli ekipte müsabaka içinde sakatlanan Min-jae Kim, müsabakaya devam edemedi.

Mustafa Denizli 8. maçında kaybetti

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Altay, ilk yenilgisini yaşadı.

Geçen sezon bitime 2 hafta kala geldiği Altay'ı play-off'ta TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekiple 7 maçını kazandıktan sonra ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında aldı.

Fenerbahçe'nin başında şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'ye karşı rakip olduğu Süper Lig'deki 19. maçta 11. kez mağlup oldu.

Denizli'nin, daha önce çalıştırdığı Galatasaray, Kocaelispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın başında Fenerbahçe'ye karşı 5 galibiyet ve 3 beraberliği bulunuyordu.

Altay'da oyunun son bölümünde yapılan oyuncu değişikliği sırasında önce Khaly Thiam'ın forma numarası tabela ile gösterildi. Bu oyuncunun dışarı çıkmasının ardından çıkan futbolcunun Anre Poko olması gerektiği uyarısının ardından Poko'nun yerine Marco Paixao oyuna dahil oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz