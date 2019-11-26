Süper Lig'de deplasman takımlarının haftası
Süper Lig'de 12'nci hafta geride kalırken, deplasman ekipleri aldıkları sonuçlarla haftaya damga vurdu.
Süper Lig'de 12'nci hafta geride kalırken, deplasman ekipleri aldıkları sonuçlarla haftaya damga vurdu.
Süper Lig'de 12'nci hafta Antalyaspor - Gaziantep FK maçıyla sona ererken, oynanan 9 karşılaşmada deplasman takımlarının grafiği dikkat çekti. Bu hafta oynanan karşılaşmalar sonunda deplasman ekipleri 6 galibiyet alırken, iki maç da berabere sonuçlandı. Evinde tek gülen takım ise Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Denizlispor oldu.DEPLASMAN EKİPLERİNİN EN ÇOK KAZANDIĞI HAFTASüper Lig'de 12'nci hafta sonunda deplasman ekipleri aldıkları 6 galibiyetle bu sezon bir ilke imza attı. Bu hafta, deplasman ekiplerinin şu ana kadar en çok maç kazandığı hafta olarak dikkat çekti. Ligin 3'üncü haftasında oynanan karşılaşmalar sonucunda deplasman ekipleri 5 galibiyet alırken, 4 de beraberlik elde etmiş ve o haftayı mağlubiyet yüzü görmeden kapatmıştı. Bu hafta deplasmanda gülen takımlar Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği ve Göztepe olurken; Fenerbahçe ve Gaziantep FK da deplasmanda aldıkları 1'er puanla evlerine dönmeyi başardı.Süper Lig'de 12'nci haftada alınan sonuçlar şu şekilde: Galatasaray - Medipol Başakşehir: 0-1Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: 2-0MKE Ankaragücü - Trabzonspor: 0-3İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 0-1İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-4Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 1-2Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: 0-1BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: 0-0
Antalyaspor - Gaziantep FK: 1-1