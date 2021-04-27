Süper Lig'de Denizlispor yarın Kayserispor'a konuk olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig'de Denizlispor yarın Kayserispor'a konuk olacak

Süper Lig'de Denizlispor yarın Kayserispor'a konuk olacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'de düşme hattında bulunan Hes Kablo Kayserispor ile Yukatel Denizlispor 38. hafta mücadelesinde yarın Kayseri'de karşılaşacak.

Süper Lig'de düşme hattında bulunan Hes Kablo Kayserispor ile Yukatel Denizlispor 38. hafta mücadelesinde yarın Kayseri'de karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Ligde son 5 haftaya 28 puanla son sırada giren yeşil-siyahlı ekip, 8 maçtır kazanamadığı ligde deplasmanda çıktığı son 10 müsabakada da 3 puan alamadı.

Denizlispor'da Mustafa Yumlu, Hüseyin Altıntaş, Cenk Gönen ve Hadi Sacko takımdan ayrı çalışırken Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Kubilay Aktaş'ın sağ ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edildiği ve sezonun kalan maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Yalçın Koşukavak, ilk maçında bu sezon çalıştırdığı Yukatel Denizlispor'a rakip olacak. Kayseri temsilcisi, son 5 hafta öncesinde 35 puanla 19. durumda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi
Teslim olmamak için intihara bile kalkışan uyuşturucu satıcısının sonu cezaevi oldu
Teslim olmamak için intihara bile kalkışan uyuşturucu satıcısının sonu cezaevi oldu
Ali Koç'tan çarpıcı Harun Tekin yorumu: Aptalca bir hareket yaparsın ve diğer kurtardıkların heba olur
Ali Koç'tan çarpıcı Harun Tekin yorumu: Aptalca bir hareket yaparsın ve diğer kurtardıkların heba olur
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Derya Yanık Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Ezgi Mola Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Fatih Terim Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig'de Denizlispor yarın Kayserispor'a konuk olacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 10:56:06. #1.14#

title