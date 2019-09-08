Süper Lig'de büyük maçların tarihleri belli oldu

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında kendi aralarında yapacağı maçların tarihleri belli oldu.

08.09.2019 01:00
Süper Lig'de büyük maçların tarihleri belli oldu

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında kendi aralarında yapacağı maçların tarihleri belli oldu.

Sezonun ilk yarısında "Dört büyükler"in kendi aralarında yapacağı maçların programı şöyle:

6. hafta

28 Eylül Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

9. hafta

27 Ekim Pazar:

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

13. hafta

1 Aralık Pazar:

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

16. hafta

22 Aralık Pazar:

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.