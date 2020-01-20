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Süper Lig'de bu sezon ilk kez beraberlik çıkmadı

Süper Lig'in 18'inci haftası, bugün oynanan Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği mücadelesi ile sona ererken; bu sezon ilk defa bir haftada beraberlik çıkmadı.

20.01.2020 22:24 | Son Güncelleme: 20.01.2020 22:24
Süper Lig'de bu sezon ilk kez beraberlik çıkmadı

Süper Lig'in 18'inci haftası, bugün oynanan Çaykur Rizespor - mücadelesi ile sona ererken; bu sezon ilk defa bir haftada beraberlik çıkmadı.

Süper Lig'de 18'inci haftanın son mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni yeni transferi Milan Skoda'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de bu hafta oynanan maçlar sonunda ev sahibi ekipler 5 maç kazanırken, 4 maçta ise gülen taraf deplasman takımları oldu. Bu hafta hiçbir maçta beraberlik çıkmazken, bu sezon da bir ilk yaşanmış oldu.

Süper Lig'de 18'inci haftada alınan sonuçlar şöyle: MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor: 0-1Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 5-1Medipol Başakşehir - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-1Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-2Antalyaspor - Göztepe: 0-3Trabzonspor - Kasımpaşa: 6-0Galatasaray - Yukatel Denizlispor: 2-1Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: 1-2

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 2-0


Kaynak: DHA
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