Süper Lig'de bir ilk: Üç büyük takım ilk 3 dışında kalabilir! Hangi takımlar ilk üçe giremeyebilir? Türk futbolunda büyük başarılara imza atmış, yılların eskimeyen üç büyük takımı Beşiktaş, Galatsaray ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez bir tehlikeyle karşı karşıya. Süper Lig'in 34. haftasına girilmek üzere olunan şu dönemde üç takımda ilk üçte yer alamayabilir.

Geçtiğimiz gün Medipol Başakşehir'in rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu duyurmasıyla, 1959'dan bu yana futbol tarihinde var olan Süper Lig'de bir ilk yaşanabilir. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, Lig'de ilk üçte yer almayabilir. 33. hafta puan durumuna göre Medipol Başakşehir 69 puanla 1'inci, Trabzonspor 62 puanla 2'nci ve Sivasspor ise 60 puanda 3.'lüğünü koruyor.

ÜÇ BÜYÜKLER, 1959'DAN İTİBAREN PUAN TABLOSUNDA İLK SIRADAYDI

1959'dan bu yana devam eden Süper Lig'in 60 sezonunda İstanbul'un üç büyüğü hep ilk 2'de yer aldı ve şampiyonluk mücadelesi verdi. Sadece 1980/81 sezonunda Trabzonspor şampiyonluk ipini göğüslerken, Adanaspor averajla 2. sırada yer aldı ve üç büyüklerin ilk 2'de yer almadığı tek sezon oldu.

SON HAFTA BELLİ OLACAK

Süper Lig'in tarihinde hiçbir zaman İstanbul'un üç büyükleri, ilk 3 dışında kalmadı. Son hafta Sivasspor Göztepe'yi deplasmanda mağlup ederse ya da Sivasspor yenilse dahi Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında Ankara'da kazanamazsa bir ilk gerçekleşmiş olacak.