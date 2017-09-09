Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi

Spor Toto Süper Ligi'nin 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, seyircisiz oynanan maçta Atiker Konyaspor'u 2-0 yendi.

VAGNER LOVE YİNE SAHNEDE

Alanya ekibine sezonun ilk galibiyetini getiren goller 44. dakikada penaltıdan geçen sezonun gol kralı Vagner Love ve 73. dakikada Petar Filipovic'den geldi.

KONYA 3 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor, puanını 4 yaptı ve 12. sıraya yükseldi. Atiker Konyaspor ise 4 haftanın ardından 3 puanda kaldı ve 13. basamağa geriledi.

Alanyaspor, haftaya sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecekken, Atiker Konyaspor, Beşiktaş deplasmanına çıkacak.