Süper Lig'de Antalyaspor-Göztepe maçı 2 Mayıs Pazar günü oynanacak
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Süper Lig'de Antalyaspor-Göztepe maçı 2 Mayıs Pazar günü oynanacak

Süper Lig'de Antalyaspor-Göztepe maçı 2 Mayıs Pazar günü oynanacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'de daha önce 1 Mayıs Cumartesi günü yapılacağı açıklanan Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe maçının 1 gün sonra oynanacağı bildirildi.

Süper Lig'de daha önce 1 Mayıs Cumartesi günü yapılacağı açıklanan Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe maçının 1 gün sonra oynanacağı bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda oynayacakları Fraport TAV Antalyaspor maçının tarihinin 2 Mayıs Pazar günü olarak değiştirildiği belirtildi.

Karşılaşmanın saat 16.00'da Antalya Stadı'nda yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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