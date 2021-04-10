Süper Lig'de Ankara derbisi 78. kez oynanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig'de Ankara derbisi 78. kez oynanacak

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Süper Lig'de Ankara derbisi 78. kez oynanacak

Başkent derbisinde yarın karşılaşacak MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de birbirlerine 78. kez rakip olacak.

Galatasaray taraftarı, Ahmet Yüce'nin başkan adayı olması için kampanya başlattı
Galatasaray taraftarı, Ahmet Yüce'nin başkan adayı olması için kampanya başlattı
Kritik maç öncesi G.Saray'a müjdeli haber! Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu takımla çalıştı
Kritik maç öncesi G.Saray'a müjdeli haber! Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu takımla çalıştı

Başkent derbisinde yarın karşılaşacak MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de birbirlerine 78. kez rakip olacak.

Süper Lig'in 34. haftasında yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak Ankara derbisinin rekabeti 61 yıl öncesine dayanıyor.

Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde bugüne dek 77 kez karşılaşan iki köklü kulübün rekabetinde MKE Ankaragücü'nün galibiyetlerde 28-26 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 23 maçta da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu sezonun ilk yarısında 13. haftada yapılan müsabaka ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.

İlk maç 12 Eylül 1959'da

Başkentin iki temsilcisi ilk kez, 12 Eylül 1959'da Ulus'taki Ankara 19 Mayıs Stadı'nda o zamanki adıyla Milli Lig'de karşı karşıya geldi.

Hakem Doğan Babacan'ın yönettiği bu maç, MKE Ankaragücü'nün 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

En farklı galibiyet MKE Ankaragücü'nden

İki takımın lig tarihinde karşılaştığı maçlardan en farklı galibiyeti MKE Ankaragücü elde etti.

Başkentin sarı-lacivertli takımı, 10 Şubat 1991'de sahadan 7-2 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Bu maç ayrıca iki takım arasındaki en gollü derbi oldu.

Gençlerbirliği ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 5 Mart 2005'te 4-0'lık skorla aldı.

Rekabete 7,5 yıl ara geldi

MKE Ankaragücü'nün 2011-2012 sezonunda Süper Lig'den düşmesiyle iki takım arasındaki rekabete ara verildi.

Sarı-lacivertli ekip 2018-2019'da tekrar Süper Lig'de yer almasına rağmen, Gençlerbirliği o sezon TFF 1. Lig'de mücadele etti. İki takım 7,5 yıl sonra geçen sezon Süper Lig'de tekrar birbirlerine rakip oldu.

Yıllardır aynı stadı kullanıyorlar

Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, Ankara'da yıllardır aynı stadı kullanıyor.

Ulus'taki Ankara 19 Mayıs Stadı, yıkım kararı alınana kadar iki köklü kulübe de ev sahipliği yaptı. Bu stadın yıkılması sonrası iki takım da şu an iç saha maçlarına Eryaman Stadı'nda çıkıyor.

Rekabet 1937'ye kadar uzanıyor

İki ekip arasında bilinen en eski maç, 1937 yılında oynandı.

1910 yılında kurulan MKE Ankaragücü ile 1923'te kurulan Gençlerbirliği'nin bilinen ilk maçı, 21 Mart 1939'da yapıldı.

Milli Küme organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen bu maçı Gençlerbirliği 4-2 kazanmıştı.

Ankara'nın köklü iki takımı, Süper Lig'de geride kalan 77 müsabaka dışında, Türkiye Kupası, Ankara Profesyonel Ligi, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve alt liglerde de birçok kez birbirlerine rakip oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Medya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig'de Ankara derbisi 78. kez oynanacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 09:39:55. #1.16#
title