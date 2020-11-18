Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri belli oldu

18.11.2020 12:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:31
Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 9'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 9'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın öne çıkan karşılaşması Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinde Ümit Öztürk görev yapacak.

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

21 Kasım CumartesiFatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin GöçekGençlerbirliği - Fenerbahçe:  Halil Umut MelerYukatel Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla KaraoğlanBeşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk22 Kasım PazarAtakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınusİttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin KolTrabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan ÖzdamarFraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya23 Kasım Pazartesi

Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Süper Lig'de 9, 10 ve 11'inci haftanın programı belli oldu
Süper Lig'de 9, 10 ve 11'inci haftanın programı belli oldu
Türkiye Rusya maçının hakemi belli oldu
Türkiye Rusya maçının hakemi belli oldu
Duvar'da Rövaşata... Süper Lig'de son durum
Duvar'da Rövaşata... Süper Lig'de son durum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Şafak Sezer Öykü Karayel Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Lance Stroll Samet Aybaba Sergen Yalçın Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kaza Kasım Kabine İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri belli oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 12:32:03. #1.15#
title