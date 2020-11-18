Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 9'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 9'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın öne çıkan karşılaşması Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinde Ümit Öztürk görev yapacak.

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

21 Kasım CumartesiFatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin GöçekGençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut MelerYukatel Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla KaraoğlanBeşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk22 Kasım PazarAtakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınusİttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin KolTrabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan ÖzdamarFraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya23 Kasım Pazartesi

Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

Kaynak: Demirören Haber Ajansı