Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu
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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

18.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:40
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını Ümit Öztürk yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alan hakemler şöyle:

21 Kasım Cumartesi

13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Hüseyin Göçek

16.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

16.00 Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar

13.30 A. Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

16.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

16.00 İH Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi

19.30 Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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