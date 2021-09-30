Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı

2021-2022 Sezonu Süper Lig 8'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

2021-2022 Sezonu Süper Lig 8'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

1 EKİM CUMA

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

2 EKİM CUMARTESİ

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

16.00 Yukatel Kayserispor - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Göztepe - GZT Giresunspor: Burak Şeker

19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

3 EKİM PAZAR

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

16.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Altay: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ali Palabıyık


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Meral Akşener Mehmet Nuri Donald Trump
Magazin Bülent Ersoy
Spor Sergen Yalçın Muslera Salih Uçan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Hulusi Akar Acun Ilıcalı Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 13:38:22. #1.12#