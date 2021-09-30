Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı
2021-2022 Sezonu Süper Lig 8'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
2021-2022 Sezonu Süper Lig 8'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;1 EKİM CUMA20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar2 EKİM CUMARTESİ13.30 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge16.00 Yukatel Kayserispor - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu16.00 Göztepe - GZT Giresunspor: Burak Şeker19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu3 EKİM PAZAR13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler16.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Altay: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ali Palabıyık
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