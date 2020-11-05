Süper Lig'de 8'inci hafta Gaziantep'te başlıyor
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Süper Lig'de 8'inci hafta Gaziantep'te başlıyor

05.11.2020 12:32 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:36
Süper Lig'de 8'inci hafta Gaziantep'te başlıyor

Süper Lig'in 8'inci haftası yarın oynanacak Gaziantep FK- Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak.

Süper Lig'in 8'inci haftası yarın oynanacak Gaziantep FK- Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak. Kalyon Stadyumu'nda saat 20: 00'de başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Erdinç Sezertam üstlenecek. Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Beşiktaş, 10 puanla 8'inci sırada yer alıyor. Ev sahibi Gaziantep FK ise 8 puanla 9'uncu sırada kendine yer buldu.

İki takımın sakat ve cezalı oyuncuları ile yarın oynanacak karşılaşmadaki muhtemel 11'leri şöyle:

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Papy Djilobodji, Kana-Biyik, Morais, Oğuz Ceylan, Andre Sousa, Maxim, Kevin Mirallas, Kubilay Aktaş, Güray Vural, Ribeiro

SAKAT- Zvonimir Kozulj*

CEZALI: Yok

BEŞİKTAŞ:

Ersin Destanoğlu- Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Larin, AboubakarSAKAT: Gökhan Töre, Kevin N'Koudou

CEZALI: Josef de Souza


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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