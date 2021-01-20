Süper Lig'de 8 haftanın programı açıklandı

Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü oynanacakSüper Lig'de 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29'uncu hafta maçlarının programı belli oldu.

Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak

Süper Lig'de 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29'uncu hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaların programı şöyle:

22. HAFTA29 Ocak Cuma: 16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)19.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)30 Ocak Cumartesi: 13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)31 Ocak Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)23. HAFTA: 2 Şubat Salı: 16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)3 Şubat Çarşamba: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)4 Şubat Perşembe: 16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)24. HAFTA6 Şubat Cumartesi: 13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)7 Şubat Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir)16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor (Denizli Atatürk)19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)8 Şubat Pazartesi: 16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)25. HAFTA12 Şubat Cuma: 19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)13 Şubat Cumartesi: 13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)14 Şubat Pazar: 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Antakya Atatürk)16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)15 Şubat Pazartesi: 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor (Antalya)19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)26. HAFTA19 Şubat Cuma: 19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)20 Şubat Cumartesi: 13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)21 Şubat Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)16.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)22 Şubat Pazartesi: 19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)27. HAFTA26 Şubat Cuma: 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)27 Şubat Cumartesi: 13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)28 Şubat Pazar: 16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)28. HAFTA2 Mart Salı: 16.00 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Kalyon)19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)3 Mart Çarşamba: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Yeni 4 Eylül)16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)4 Mart Perşembe: 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)29. HAFTA6 Mart Cumartesi: 16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)19.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)7 Mart Pazar: 13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor (Antakya Atatürk)16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)8 Mart Pazartesi: 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı