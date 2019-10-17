Süper Lig'de 8. haftanın perdesi açılıyor

Futbolda Süper Lig'in 8. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

17.10.2019 09:24
Süper Lig'de 8. haftanın perdesi açılıyor

Futbolda Süper Lig'in 8. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen lige 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Yarın yapılacak Galatasaray-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

19 Ekim Cumartesi:

15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

17.30 Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü (Medical Park)

17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

20 Ekim Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

Kaynak: AA
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