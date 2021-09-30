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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden açıklanan haftanın hakemleri şöyle:

1 Ekim Cuma

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor : Volkan Bayarslan

20.00 Fatih Karagümrük - M. Başakşehir: Erkan Özdamar

2 Ekim Cumartesi

13.30 İH Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

16.00 Y. Kayserispor - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Göztepe - GZT Giresunspor: Burak Şeker

19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

3 Ekim Pazar

13.30 ÖK Yeni Malatyaspor - A. Hatayspor: Halil Umut Meler

16.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Altay: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ali Palabıyık - İSTANBUL

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