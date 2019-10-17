Süper Lig'de 8. hafta heyecanı

Süper Lig'in 8. haftası yarın Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

17.10.2019 11:42
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı

Süper Lig'in 8. haftası yarın Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.


Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 19 Ekim Cumartesi, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile mücadele edecek. Fenerbahçe Denizlispor'a, Beşiktaş da Ankaragücü'ne konuk olacak. Lider Alanyaspor ise evinde Rizespor ile karşı karşıya gelecek.


Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler şöyle:


Yarın


20.30 Galatasaray - Sivasspor: Ali Palabıyık


19 Ekim Cumartesi


15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen


17.30 Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya


17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu


20.00 Mke Ankaragücü - Beşiktaş: Ali Şansalan


20 Ekim Pazar


14.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan


16.30 Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır


19.00 Denizlispor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus


21 Ekim Pazartesi


20.00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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