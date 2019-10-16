Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma, 19 Ekim Cumartesi, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından TFF resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 8. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:
18 Ekim Cuma
20.30 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık
19 Ekim Cumartesi
15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
17.30 Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya
17.30 Medipol Başakşehir - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Mke Ankaragücü - Beşiktaş: Ali Şansalan
20 Ekim Pazar
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
19.00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
21 Ekim Pazartesi
20.00 İttifak Holding Konyaspor - Btc Turk Yeni Malatyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu - İSTANBUL