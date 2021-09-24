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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 7. haftasında yarın, 26 Eylül Pazar ve 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden duyuruldu.

Buna göre Galatasaray'ın, Göztepe'yi ağırlayacağı maçta Ali Şansalan, Fenerbahçe'nin deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacağı müsabakada da Abdulkadir Bitigen görev alacak.

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri şöyle:

25 Eylül Cumartesi

13.30 DG Sivasspor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

16.00 FT Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

26 Eylül Pazar

13.30 GZT Giresunspor - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

16.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

16.00 A.Hatayspor - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray - Göztepe: Ali Şansalan

27 Eylül Pazartesi

20.00 Trabzonspor - A.Alanyaspor: Halis Özkahya

20.00 Kasımpaşa - İH Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

(İHA)

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