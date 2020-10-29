Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor
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Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor

29.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 29.10.2020 09:24
Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'in 7. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Süper Lig'in 7. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Ligde yarın Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor-Kasımpaşa maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

1 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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