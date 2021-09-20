Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor : Arda Kardeşler
17.00 Çaykur Rizespor-Altay: Ümit Öztürk
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
22 Eylül Çarşamba:
17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa
23 Eylül Perşembe:
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır