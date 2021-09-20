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Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor : Arda Kardeşler

17.00 Çaykur Rizespor-Altay: Ümit Öztürk

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

22 Eylül Çarşamba:

17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

23 Eylül Perşembe:

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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Haber: Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Haberler Spor
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