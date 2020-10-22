Süper Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor
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Süper Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor

22.10.2020 09:17 | Son Güncelleme: 22.10.2020 09:21
Süper Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 6. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'de 6. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Kasımpaşa ile Göztepe, yarın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Ligin 6. haftasındaki MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı, konuk takımda çok sayıda futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

Süper Lig'de 6. hafta, Fenerbahçe-Trabzonspor maçına da sahne olacak. Ülker Stadı'nda 25 Ekim Pazar günü oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

24 Ekim Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

25 Ekim Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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