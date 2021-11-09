Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra saha olayları nedeniyle kurula sevk edildi.

Trabzonspor'un saha olayları gerekçesiyle sevk edildiği kurula, Fatih Karagümrük son lig müsabakasında 6 futbolcusu sarı kart gördüğü için Adana Demirspor ise talimatlara aykırı hareketler nedeniyle gönderildi.

Kasımpaşalı futbolcu Valentin Eysseric, Göztepeli futbolcu Yalçın Kayan kural dışı hareketleriyle sebebiyle kurula sevk edildi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaşlı yöneticiler Emre Kocadağ ve Fatih Avşar, Çaykur Rizespor görevlisi Cüneyt Yalınkılıç da kurula sevk edilen diğer isimler oldu.

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