Süper Lig'de 5'inci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak Süper Lig 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Ligde şampiyon olmuş iki takımı karşı karşıya getirecek Medipol Başakşehir - Fenerbahçe müsabakasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Altay ile Göztepe arasında oynanacak İzmir derbisinde ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

19.00 Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy

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