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Süper Lig'de 5'inci haftanın hakemleri belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig'de 5'inci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak Süper Lig 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Ligde şampiyon olmuş iki takımı karşı karşıya getirecek Medipol Başakşehir - Fenerbahçe müsabakasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Altay ile Göztepe arasında oynanacak İzmir derbisinde ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

17 Eylül Cuma

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

20.00 Altay - Göztepe: Halil Umut Meler

18 Eylül Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19 Eylül Pazar

13.30 GZT Giresunspor - İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy


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Haber: Süper Lig'de 5'inci haftanın hakemleri belli oldu - Haberler Spor
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