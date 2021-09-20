Süper Lig'de 5'inci haftanın ardından

Haftanın olayı: Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe galibiyeti

Geri dönüşlerin haftası

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL - Süper Lig'de 5'inci hafta, dün oynanan 4 maçla geride kaldı. Oynanan 10 karşılaşmada 28 gol atılırken, 2.8 gol ortalaması yakalandı.

Süper Lig'de 5'inci hafta geride kalırken mağlubiyet almayan takım sayısı da 3'e indi. 4 hafta sonunda yenilmezliğini sürdüren iki takımdan biri olan Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0; Fenerbahçe ise deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Bu skorların ardından Beşiktaş, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor, mağlubiyet yaşamayan takımlar olarak 5'inci haftayı geride bıraktı.