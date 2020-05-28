Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı
30'uncu haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü saat 21: 45'te oynanacakTürkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programlarını açıklandı.
30'uncu haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü saat 21: 45'te oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programlarını açıklandı.Karşılaşma programları şu şekilde;---27. HAFTA----12 HAZİRAN CUMA21.45 Göztepe - Trabzonspor 21.45 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor13 HAZİRAN CUMARTESİ19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor21.45 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa21.45 Beşiktaş - Fraport-TAV Antalyaspor14 HAZİRAN PAZAR19.15 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü 21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray15 HAZİRAN PAZARTESİ21.45 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
---28. HAFTA----19 HAZİRAN CUMA21.45 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir20 HAZİRAN CUMARTESİ19.15 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği21.45 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Göztepe21.45 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş21 HAZİRAN PAZAR19.15 Kasımpaşa - Fenerbahçe21.45 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor21.45 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü22 HAZİRAN PAZARTESİ21.45 Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor21.45 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
---29. HAFTA----26 HAZİRAN CUMA21.45 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor27 HAZİRAN CUMARTESİ19.15 Fenerbahçe - BTC Turk Yeni Malatyaspor21.45 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor21.45 Trabzonspor - MKE Ankaragücü28 HAZİRAN PAZAR19.15 Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor19.15 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Fraport-TAV Antalyaspor21.45 Medipol Başakşehir - Galatasaray29 HAZİRAN PAZARTESİ21.45 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
---30. HAFTA----3 TEMMUZ CUMA21.45 Yukatel Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü4 TEMMUZ CUMARTESİ19.15 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği19.15 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor21.45 Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir21.45 Fenerbahçe - Göztepe5 TEMMUZ PAZAR19.15 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor21.45 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor21.45 Galatasaray - Trabzonspor6 TEMMUZ PAZARTESİ21.45 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
---31. HAFTA----7 TEMMUZ SALI19.15 Gençlerbirliği - Fenerbahçe21.45 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor8 TEMMUZ ÇARŞAMBA19.15 Demir Grup Sivasspor - BTC Turk Yeni Malatyaspor19.15 Trabzonspor - Fraport-TAV Antalyaspor21.45 Göztepe - MKE Ankaragücü21.45 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray9 TEMMUZ PERŞEMBE19.15 Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - İttifak Holding Konyaspor
21.45 Beşiktaş - Kasımpaşa
Kaynak: DHA