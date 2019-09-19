19.09.2019 11:57

Süper Lig'in 5. haftası Göztepe-Konyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.



Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın, 21 Eylül Cumartesi, 22 Eylül Pazar ve 23 Eylül Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın perdesi yarın İzmir'de oynanacak Göztepe - Konyaspor müsabakasıyla açılacak. Ligin lideri Alanyaspor, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a konuk olacakken, Fenerbahçe de Ankaragücü'nü ağırlayacak. Haftanın önemli müsabakalarından birine sahne olacak Beşiktaş - Başakşehir maçı ise pazartesi oynanacak.



Süper Lig'de 5. hafta programı ve yönetecek hakemler şöyle:



Yarın



20.30 Göztepe - Konyaspor: Özgür Yankaya



21 Eylül Cumartesi



15.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Koray Gençerler



17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek



20.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen



22 Eylül Pazar



14.00 Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Serkan Tokat



16.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük



19.00 Btc Turk Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Arda Kardeşler



23 Eylül Pazartesi



20.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu



20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa - İSTANBUL

Kaynak: İHA