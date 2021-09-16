Süper Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 5. haftasında yarın, 18 Eylül Cumartesi ve 19 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
20.00 Altay - Göztepe: Halil Umut Meler
18 Eylül Cumartesi
13.30 Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Atilla Karaoğlan
16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
19 Eylül Pazar
13.30 GZT Giresunspor - Konyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19.00 A. Hatayspor - Kayserispor: Alper Ulusoy - İSTANBUL
Sizce #Beşiktaş - #Dortmund maçını kim kazanır? #BeşiktaşınMaçıVar #BaşarılarBeşiktaş— Haberler.com (@Haberler) September 15, 2021
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021