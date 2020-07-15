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Süper Lig'de 5 değişiklik karnesi! Fenerbahçe...

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) FIFA'nın Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verme önerisini kabul edince, Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF) talimat düzenlemesi yaparak sezonun kalan...

Süper Lig'de 5 değişiklik karnesi! Fenerbahçe...
15.07.2020 12:36 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:47

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) FIFA'nın Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verme önerisini kabul edince, Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF) talimat düzenlemesi yaparak sezonun kalan bölümü için bu uygulamayı devreye aldı.

Süper Lig'de 27. haftadan itibaren uygulanan yeni oyuncu değişikliği kuralı doğrultusunda takımlar 6 hafta boyunca 438 oyuncu değişikliği hakkı kullandı.

Takımlar 28. haftada 81 oyuncu değişikliğine giderken, bu sayı 31. haftada 67'de kaldı.

Ligde 6 haftalık süreçte en fazla oyuncu değişikliğini yapan lider Medipol Başakşehir'da teknik direktör Okan Buruk, 28 kez oyuna müdahale etti.

Medipol Başakşehir'i 27'şer değişiklikle BtcTurk Malatyaspor ile Göztepe takip etti. Hes Kablo Kayserispor'un sadece 21 değişiklik yaptığı ilk 6 haftada Frapot TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'un değişiklik sayısı 22'de kaldı.

Fenerbahçe hiçbir maçta 5 değişilik yapmadı

Süper Lig'de geride kalan 6 haftalık süreçte Fenerbahçe hiçbir müsabakada 5 oyuncu değişiklik hakkını kullanmadı.

Medipol Başakşehir ile BtcTurk Yeni Malatyaspor ise tüm maçlarda en az 4 değişikliğe gitti.

Değişiklikler

Takımların lige verilen aradan sonra hafta bazında yaptığı oyuncu değişiklikleri ve ortalamaları şöyle:

Takımlar 27 28 29 30 31 32 T Ort

Antalyaspor 5 5 3 3 3 3 22 3,7

Aytemiz Alanyaspor 2 4 4 5 4 3 22 3,7

Beşiktaş 5 5 5 4 3 3 25 4,2

BtcTurk Yeni Malatyaspor 5 4 5 4 4 5 27 4,5

Çaykur Rizespor 5 4 3 3 5 5 25 4,2

Demir Grup Sivasspor 4 5 5 4 5 3 26 4,3

Fenerbahçe 4 4 3 4 3 4 22 3,7

Galatasaray 5 5 3 5 2 5 25 4,2

Gaziantep FK 4 5 3 4 5 4 25 4,2

Gençlerbirliği 5 4 5 3 4 5 26 4,3

Göztepe 4 5 4 5 4 5 27 4,5

Hes Kablo Kayserispor 2 4 3 4 3 5 21 3,5

İttifak Holding Konyaspor 4 4 5 3 3 3 22 3,7

Kasımpaşa 4 4 3 4 5 4 24 4

Medipol Başakşehir 5 5 5 4 5 4 28 4,7

MKE Ankaragücü 4 5 3 3 4 4 23 3,8

Trabzonspor 4 4 4 5 3 4 24 4

Yukatel Denizlispor 5 5 3 4 2 5 24 4

Kaynak: Hürriyet

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