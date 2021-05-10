Süper Lig'de 41. hafta maçları yarın oynanacak
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Süper Lig'de 41. hafta maçları yarın oynanacak

Süper Lig'de 41. hafta maçları yarın oynanacak
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Süper Lig'de 41. hafta maçları yarın yapılacak.

Süper Lig'de 41. hafta maçları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı saat 20.30'da başlayacak 41. hafta maçları şöyle:

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

Gaziantep-Çaykur Rizespor (Kalyon)

Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)

Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)

Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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