Süper Lig'de 41. hafta maçları yarın oynanacak

Süper Lig'de 41. hafta maçları yarın yapılacak.

Süper Lig'de 41. hafta maçları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı saat 20.30'da başlayacak 41. hafta maçları şöyle:

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

Gaziantep-Çaykur Rizespor (Kalyon)

Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)

Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)

Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar