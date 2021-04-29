Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftanın programları açıklandı
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Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftanın programları açıklandı

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftanın programları açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'de oynanacak olan 40, 41 ve 42. hafta müsabaka programları açıklandı.

Süper Lig'de oynanacak olan 40, 41 ve 42. hafta müsabaka programları açıklandı. Son 3 haftada maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun son 3 haftasında oynanacak maçların programı belirlendi. TFF'den açıklanan programda 40,41 ve 42. haftada oynanacak maçların tamamı aynı gün ve aynı saatte yapılacak.

Süper Lig'de son 40, 41 ve 42. haftanın maç programı şu şekilde:

40. hafta

8 Mayıs Cumartesi

20.30 BŞB Erzurumspor - Kasımpaşa

20.30 Sivasspor - Medipol Başakşehir

20.30 Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü

20.30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor

20.30 Hatayspor - Denizlispor

20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği

20.30 Göztepe - Konyaspor

20.30 Trabzonspor - Antalyaspor

20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

20.30 Galatasaray - Beşiktaş

41. hafta

11 Mayıs Salı

20.30 Aytemiz Alanyaspor - BŞB Erzurumspor

20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

20.30 Medipol Başakşehir - Kayserispor

20.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor

20.30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor

20.30 Gençlerbirliği - Göztepe

20.30 Konyaspor - Trabzonspor

20.30 Denizlispor - Galatasaray

20.30 Fenerbahçe - Sivasspor

20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük

42. hafta

15 Mayıs Cumartesi

20.30 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor

20.30 Sivasspor - Kasımpaşa

20.30 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir

20.30 Hatayspor - Gaziantep Futbol Kulübü

20.30 Fatih Karagümrük - Denizlispor

20.30 Antalyaspor - Konyaspor

20.30 Trabzonspor - Gençlerbirliği

20.30 Göztepe - Beşiktaş

20.30 Kayserispor - Fenerbahçe

20.30 Galatasaray - Yeni Malatyaspor

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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