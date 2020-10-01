Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor
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Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor

01.10.2020 09:13 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:16
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 4. hafta, yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

Süper Lig'de 4. hafta, yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

Ligde yarın MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor ile Gaziantep FK-Trabzonspor müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

3 Ekim Cumartesi:

13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)

4 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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