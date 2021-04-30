Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 39. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 39. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarın, 2 Mayıs Pazar ve 3 Mayıs Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. Buna göre TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Beşiktaş - Hatayspor mücadelesine Ali Palabıyık, Gençlerbirliği - Galatasaray maçına Halis Özkahya, Fenerbahçe - BB Erzurumspor müsabakasına da Mete Kalkavan'ı atadı.
Süper Lig'in 39. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:
1 Mayıs Cumartesi
20.30 Beşiktaş - Hatayspor: Ali Palabıyık
2 Mayıs Pazar
16.00 İH Konyaspor - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek
16.00 FT Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halis Özkahya
3 Mayıs Pazartesi
16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
16.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor: Mete Kalkavan
20.30 Gaziantep FK - DG Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı