Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 39. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 39. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarın, 2 Mayıs Pazar ve 3 Mayıs Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. Buna göre TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Beşiktaş - Hatayspor mücadelesine Ali Palabıyık, Gençlerbirliği - Galatasaray maçına Halis Özkahya, Fenerbahçe - BB Erzurumspor müsabakasına da Mete Kalkavan'ı atadı.

Süper Lig'in 39. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

1 Mayıs Cumartesi

20.30 Beşiktaş - Hatayspor: Ali Palabıyık

2 Mayıs Pazar

16.00 İH Konyaspor - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek

16.00 FT Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halis Özkahya

3 Mayıs Pazartesi

16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor: Mete Kalkavan

20.30 Gaziantep FK - DG Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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