Süper Lig'de 39. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 39. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 39. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
1 Mayıs Cumartesi:
20.30 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Ali Palabıyık
2 Mayıs Pazar:
16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray: Halis Özkahya
3 Mayıs Pazartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
20.30 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
20.30 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul