Süper Lig'de 39. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Süper Lig'de 39. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 39. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'de 39. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 39. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Mayıs Cumartesi:

20.30 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Ali Palabıyık

2 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray: Halis Özkahya

3 Mayıs Pazartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Arda Kardeşler

16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

20.30 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

20.30 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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