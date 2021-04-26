Süper Lig'de 38'inci haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 38'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 38'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 38'inci haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
YARIN
20: 30 Atakaş Hatayspor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
28 NİSAN ÇARŞAMBAFatih Karagümrük - Fraport-TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük16: 00 Göztepe - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu16: 00 Hes Kablo Kayserispor - Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya20: 30 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen20: 30 Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır
29 NİSAN PERŞEMBE16: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşhir: Fırat Aydınus16: 00 Demir Grup Sivasspor - Helenex Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy 20: 30 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Hüseyin Göçek
20: 30 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı