Süper Lig'de 38. hafta heyecanı başlıyor
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Süper Lig'de 38. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 38. hafta heyecanı başlıyor
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftası yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'in 38. haftası yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor ile Gençlerbirliği, Antakya Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 38. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)

28 Nisan Çarşamba:

16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)

29 Nisan Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep (Eryaman)

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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