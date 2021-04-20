Süper Lig'de 37'nci, TFF 1. Lig'de ise 32'nci hafta maçlarının saatlerinde değişiklik
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Süper Lig'de 37'nci, TFF 1. Lig'de ise 32'nci hafta maçlarının saatlerinde değişiklik

Süper Lig'de 37'nci, TFF 1. Lig'de ise 32'nci hafta maçlarının saatlerinde değişiklik
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında 5 müsabakanın, TFF 1. Lig'in 32. haftasında ise tüm maçların saatlerinde değişikliğe gidildi.

Süper Lig'in 37. haftasında 5 müsabakanın, TFF 1. Lig'in 32. haftasında ise tüm maçların saatlerinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, iki ligde daha önce 19.00 olarak duyurulan bu karşılaşmaların başlama saatlerinin 20.30'a alındığı belirtildi.

Yapılan değişikliklerin ardından liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

23 Nisan Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

24 Nisan Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)

20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)

25 Nisan Pazar:

13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

TFF 1. Lig

25 Nisan Pazar:

20.30 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)

20.30 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)

20.30 Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)

20.30 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)

20.30 Tuzlaspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)

20.30 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.30 Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Osmanlı)

20.30 Altınordu-GZT Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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