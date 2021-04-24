Süper Lig'de 37'nci hafta hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37'nci haftasında pazar günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37'nci haftasında pazar günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
- İstanbul
13: 30 Helenex Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Ümit Öztürk)16: 00 Gaziantep FK - BB Erzurumspor (Halis Özkahya)16: 00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)
20: 30 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Fırat Aydınus)
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı