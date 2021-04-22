Süper Lig'de 37. hafta heyecanı başlıyor
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Süper Lig'de 37. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı başlıyor
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Ligde haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor, Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 37. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

24 Nisan Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)

20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)

25 Nisan Pazar:

13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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