Süper Lig'de 37. hafta heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de 37. hafta Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'de 37. hafta Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın, 24 Nisan Cumartesi ve 25 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Lider Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ederken, takipçisi Fenerbahçe de Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak. Üçüncü sırada yer alan Galatasaray ise Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak.

Süper Lig'de 37. hafta programı şöyle:

Yarın

20.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

24 Nisan Cumartesi

13.30 İH Konyaspor- A. Hatayspor

16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

20.30 Yukatel Denizlispor - DG Sivasspor

20.30 Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor

25 Nisan Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü

16.00 Gaziantep FK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gerçek Süper Lig burası! Rize-Konya maçında tam 8 gol oldu, diğer iki maçta da heyecan çok yüksekti
Gerçek Süper Lig burası! Rize-Konya maçında tam 8 gol oldu, diğer iki maçta da heyecan çok yüksekti
Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi
Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Vedat Bilgin Nikos Dendias Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müjde Ar Şeyma Subaşı Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig'de 37. hafta heyecanı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 13:05:22. #1.15#

title