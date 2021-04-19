Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Çarşamba günü oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçında düdük Mete Kalkavan'da olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 36. haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde Mete Kalkavan, DG Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasında da Fırat Aydınus düdük çalacak.

Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri şöyle:

20 Nisan Salı

16.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya

19.00 DG Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

19.00 Atakaş Hatayspor - FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek

21 Nisan Çarşamba

16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

16.00 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan

22 Nisan Perşembe

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

19.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı