Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor: Özgür Yankaya

19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

21 Nisan Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Mete Kalkavan

22 Nisan Perşembe:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep: Suat Arslanboğa

19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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